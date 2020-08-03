Спроба зґвалтування в поїзді: українки запустили флешмоб і виставили вимогу

Спроба зґвалтування в поїзді Укрзалізниці (Анастасія Лугова, і чоловік, що напав на неї, колаж: РБК-Україна)

Після побиття і спроби зґвалтування в поїзді Укрзалізниці українки закликають більше не мовчати

Після нападу на Анастасію Лугову в поїзді Київ-Маріуполь в мережі запустили флешмоб із закликом більше не мовчати, а інші дівчата почали ділитися випадками насильства в поїзді. Історія Анастасії отримала великий резонанс, і українці закликають повернути в поїзди поліцейських для супроводу.

Красиву і завжди усміхнену молоду жінку зараз важко впізнати: синці на обличчі стали темно-фіолетового кольору, очі запливли через набряки, дівчині важко розмовляти.

Анастасія Лугова відразу після побиття, і на наступний день (колаж: РБК-Україна)

І історія, що трапилася з Настею в останній день липня, не поодинока, йдеться в сюжеті ТСН.

"Мою 18-річну доньку п'яний сусід по купе схопив на руки і викрав на нічний станції. Провідниця її ледве відбила", - пише Наталія Колчанова.

Колись їхала в одному купе з трьома чоловіками, які пили пиво внизу. Прокинулася від того, що один з них лапав мої груди, не вагаючись вдарила його по обличчю. На щастя, він просто відстав", - розповіла свою історію Анна Геращенко.

Людмила Собутович розповіла, що одного разу прокинулася від того, що незнайомець в поїзді гладив її ноги. На щастя, дівчині вдалося його прогнати і обійшлося без побоїв.

"Поліція повинна бути все-таки повернута в поїзд", - каже дівчина.

Від супроводу поліцейськими в поїздах відмовилися у 2013 році. Мовляв, для них там дуже мало роботи.

"Якщо вам все ж таки довелося відбиватися, відбивайтеся не голими руками. Візьміть з собою щось або носіть з собою щось, що можна використовувати як умовну зброю. Це може бути якась непримітна річ на зразок ліхтарика. Якщо ж вам все ж таки довелося відбиватися голими руками, робіть це в найвразливіші місця - очі, горло, пах. І після цього тікайте", - радить Олег Іскра, інструктор з самооборони.

Але допомогти може і психологічна зброя. Нападника можна заговорити, обдурити, схитрувати (як це зробила Анастасія).

"Потрібно розуміти, що ці люди можуть бути не тільки психічно врівноваженими. Це може така мета у людини - підкорити собі іншого. Є такі випадки, коли жертва розмовляла, знаходила щось спільне, і якось могла себе убезпечити", - розповіла психолог Світлана Прядко.

Як захиститися від нападу (відео: YouTube/ТСН)

Тим часом у пресслужбі Укрзалізниці принесли щирі вибачення Анастасії за подію і в котрий раз акцентували на необхідності відновлення супроводу поїздів далекого прямування співробітниками Нацполіції.

А член Наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко у Facebook написав, що зараз ведуться переговори зі страховою компанією по цьому випадку. Зокрема, повинні вирішити, під яке юридичне визначення потрапить напад зі спробою згвалтування - нещасний випадок або навмисні дії.

Також Лещенко роз'яснив, чому існує проблема із залученням поліції до забезпечення громадського порядку у поїздах. Вся справа знову в трактуванні: якщо це буде охорона, а не забезпечення громадського порядку, то Укрзалізниці це обійдеться додатково у 250 млн гривень на рік.

"Разом з тим поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. У масштабах УЗ - це додаткові 250 мільйонів гривень на рік - нагадаю, без всякої компенсації збитків пасажирських перевезень", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, що на Анастасію було скоєно напад 31 серпня близько 03:00. Дівчина їхала в купе з 6-річним сином Захаром. Вона прокинулася від ударів по голові, які завдавав їй невідомий чоловік в одних трусах. Анастасії вдалося втекти разом з дитиною і знайти укриття у провідниці сусіднього вагона. Тим часом за розпорядженням начальника поїзда нападника охороняли, а в Києві його зустріла поліція.

Ним виявився 45-річний Віталій Рудзько, тричі судимий уродженець Запоріжжя. Суд заарештував його на два місяці без права внесення застави. Тепер йому загрожує серйозний тюремний термін.