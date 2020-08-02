Нападение на девушку в поезде Мариуполь-Киев: новые детали инцидента (фото)

Нападение на девушку в поезде Мариуполь-Киев (коллаж: РБК-Украина)

Девушка показала фотографию побоев спустя больше суток после нападения

В ночь с 31 июля на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал на женщину с ребенком и пытался принудить к интимной близости. В результате нападения у женщины зафиксированы множественные гематомы на теле, особенно – на лице. Девушка рассказала новые подробности случившегося в своем Instagram.

До этого девушка рассказывала о том, как ей удалось спастись с сыном в ночном поезде. Сейчас украинка показала, как выглядит более чем через сутки после избиения. Также женщина рассказала о своем состоянии.

"Доброе утро! Сегодня я уже такая. Не могу привыкнуть к девушке в зеркале((( Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука", - рассказывает женщина.

Также она призналась, что находится в тяжелом психологическом состоянии.

"В периоды паники, меня интересует вопрос "за что?" и становиться жалко себя. Но не из-за жалости я решила это пустить в массы! Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим немолчанием следующих жертв у него не будет!!!" – признается девушка.

Стоит отметить, что подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу.

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