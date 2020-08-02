ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нападение на девушку в поезде Мариуполь-Киев: новые детали инцидента (фото)

Киев, Мариуполь, Воскресенье 02 августа 2020 13:34
Нападение на девушку в поезде Мариуполь-Киев: новые детали инцидента (фото)
Нападение на девушку в поезде Мариуполь-Киев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Девушка показала фотографию побоев спустя больше суток после нападения

В ночь с 31 июля на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал на женщину с ребенком и пытался принудить к интимной близости. В результате нападения у женщины зафиксированы множественные гематомы на теле, особенно – на лице. Девушка рассказала новые подробности случившегося в своем Instagram.

До этого девушка рассказывала о том, как ей удалось спастись с сыном в ночном поезде. Сейчас украинка показала, как выглядит более чем через сутки после избиения. Также женщина рассказала о своем состоянии.

"Доброе утро! Сегодня я уже такая. Не могу привыкнуть к девушке в зеркале((( Проснулась в 6 утра от боли. Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука", - рассказывает женщина.

Также она призналась, что находится в тяжелом психологическом состоянии.

"В периоды паники, меня интересует вопрос "за что?" и становиться жалко себя. Но не из-за жалости я решила это пустить в массы! Я уверенна, что у напавшего я была не первой жертвой. Но моим немолчанием следующих жертв у него не будет!!!" – признается девушка.

Стоит отметить, что подозреваемого в нападении на женщину в поезде взяли под стражу.

Также мы писали, что в скандальном деле об изнасиловании мальчика подростками новый поворот.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины поезднападение
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь