Популярный украинский курорт атаковали полчища комаров: пробиваются через любые щели (видео)

На опубликованном видео можно увидеть, как комары во множестве залетают в домики для туристов. Это насекомое - комар-звонец, его в народе называют комар-однодневка. Эти насекомые абсолютно безопасны и не кусают людей.

Но есть одна особенность этих мелких особей. Комар-звонец вызывает сильный дискомфорт своим писком, именно так самцы привлекают самок.

Обычно стаи этих комаров летят туда, где есть освещенный участок.

Для справки

Комары-звонцы, или комары-дергуны, или хирономиды - семейство из отряда двукрылых. 7046 видов. Свое название комары получили из-за характерного звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев. Взрослые особи, за редкими исключениями, не питаются, их ротовые органы недоразвиты.