Популярный украинский курорт атаковали полчища комаров: пробиваются через любые щели (видео)

Отдых в Кирилловке этим летом нельзя назвать комфортным. После атаки медуз в море на курорте появились полчища комаров, которые проникают во все щели в доме.
Об этом на видео сообщает сайт "РИА Мелитополь".
На опубликованном видео можно увидеть, как комары во множестве залетают в домики для туристов. Это насекомое - комар-звонец, его в народе называют комар-однодневка. Эти насекомые абсолютно безопасны и не кусают людей.
Но есть одна особенность этих мелких особей. Комар-звонец вызывает сильный дискомфорт своим писком, именно так самцы привлекают самок.
Обычно стаи этих комаров летят туда, где есть освещенный участок.
Комары-звонцы, или комары-дергуны, или хирономиды - семейство из отряда двукрылых. 7046 видов. Свое название комары получили из-за характерного звука, который возникает из-за высокой частоты взмахов крыльев. Взрослые особи, за редкими исключениями, не питаются, их ротовые органы недоразвиты.
Напомним, что в Кирилловке вновь заметили нашествие морских обитателей на Федотовой косе. Отдыхающая рассказала, что во время купания заметили "ведерных" медуз.