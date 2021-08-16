Популярний український курорт атакували полчища комарів: пробиваються через будь-які щілини (відео)

На опублікованому відео можна побачити, як комарі в безлічі залітають в будиночки для туристів. Ця комаха - комар-дзвонець, його в народі називають комар-одноденка. Ці комахи абсолютно безпечні й не кусають людей.

Але є одна особливість цих дрібних особин. Комар-дзвонець викликає сильний дискомфорт своїм писком, саме так самці приваблюють самок.

Зазвичай зграї цих комарів летять туди, де є освітлена ділянка.

Для довідки

Комарі-дзвінці, або комарі-дергуни, або хірономіди - сімейство із ряду двокрилих. 7046 видів. Свою назву комарі отримали через характерний звук, який виникає через високу частоту помахів крил. Дорослі особини, за рідкісними винятками, не харчуються, їх ротові органи недорозвинені.