Популярный препарат от коронавируса оказался бесполезным: работает, как плацебо

Популярный антибиотик азитромицин, который применяли в лечении коронавируса, оказался совершенно бесполезным. В новом исследовании ученые выяснили, что лечение коронавирусной инфекции эти лекарством совершенно бесполезно.
Детали исследования об азитромицине опубликовали на портале Medical Xpress.
Ученые отмечают, что этот антибиотик совершенно не улучшает состояние пациентов с коронавирусом. При лечении этого заболевания стоит отказаться от азитромицина, так как его использование может вызвать привыкание бактерий.
О положительном эффекте азитромицина рассказали вирусологи из Франции, и они предложили комбинировать этот антибиотик с противомалярийным средством. Якобы сочетание двух препаратов значительно снижали тяжесть течения COVID-19.
Однако ученые из Университета Калифорнии вместе с учеными из Стэндфордского университета выяснили, что применение азитромицина не помогало снизить риски осложнений, попадание в реанимацию или летальные исходы при коронавирусе. Действие этого препарата эксперты сравнили с эффективностью плацебо.
"Эти результаты не подтверждают использования азитромицина для лечения SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях. Гипотеза состоит в том, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование, если лечить на ранней стадии заболевания. Мы не обнаружили, что это так", - сообщила автор исследования, доктор медицинских наук, доцент Кэтрин Э. Ольденбург.
В исследовании принимали участие добровольцы – 263 участника. У всех пациентов был положительный тест на коронавирус. На момент своего участия в эксперименте все пациенты были в удовлетворительном состоянии, в госпитализации никто не нуждался. Часть добровольцев получила дозу 1,2 грамма азитромицина, часть – идентичное плацебо.
На 14 день исследования у 50% участников начали пропадать симптомы заболевания. На 21 день – пятеро пациентов, которые получали антибиотик, были госпитализированы с тяжелыми симптомами COVID-19. Из группы, которая получала плацебо – госпитализация никому не понадобилась.
"Большинство исследований, проведенных до сих пор с азитромицином, были сосредоточены на госпитализированных пациентах с довольно тяжелым течением заболевания. Наше исследование – одно из первых плацебо-контролируемых, показывающих, что азитромицин не играет роли у амбулаторных пациентов", - подчеркнула Ольденбург.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали группу крови, которая более склонна к инфаркту.