Популярний препарат від коронавірусу виявився непотрібним: працює, як плацебо

Вчені відзначають, що цей антибіотик абсолютно не покращує стан пацієнтів з коронавірусом. При лікуванні цього захворювання варто відмовитися від азитроміцину, оскільки його використання може викликати звикання бактерій.

Про позитивний ефект азитроміцину розповіли вірусологи з Франції, і вони запропонували комбінувати цей антибіотик з протималярійним засобом. Нібито поєднання двох препаратів значно знижували тяжкість перебігу COVID-19.

Однак вчені з Університету Каліфорнії разом з вченими зі Стенфордського університету з'ясували, що застосування азитроміцину не допомагало знизити ризики ускладнень, потрапляння в реанімацію або летальні випадки при коронавірусі. Дію цього препарату експерти порівняли з ефективністю плацебо.

"Ці результати не підтверджують використання азитроміцину для лікування SARS-CoV-2 в амбулаторних умовах. Гіпотеза полягає в тому, що він має протизапальні властивості, які можуть допомогти запобігти прогресуванню, якщо лікувати на ранній стадії захворювання. Ми не виявили, що це так", - повідомила автор дослідження, доктор медичних наук, доцент Кетрін Е.Ольденбург.

Як проводили дослідження

У дослідженні брали участь добровольці - 263 учасники. У всіх пацієнтів був позитивний тест на коронавірус. На момент своєї участі в експерименті всі пацієнти були в задовільному стані, госпіталізації ніхто не потребував. Частина добровольців отримала дозу 1,2 грама азитроміцину, частина - ідентичне плацебо.

На 14 день дослідження у 50% учасників почали пропадати симптоми захворювання. На 21 день - п'ятеро пацієнтів, які отримували антибіотик, були госпіталізовані з важкими симптомами COVID-19. З групи, яка отримувала плацебо – госпіталізація нікому не знадобилася.

Що кажуть вчені

"Більшість досліджень, проведених досі з азитроміцином, були зосереджені на госпіталізованих пацієнтах з досить важким перебігом захворювання. Наше дослідження - одне з перших плацебо-контрольованих, що показують, що азитроміцин не грає ролі в амбулаторних пацієнтів", - підкреслила Ольденбург.