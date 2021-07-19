Популярний препарат від коронавірусу виявився непотрібним: працює, як плацебо

Популярний антибіотик азитроміцин, який застосовували в лікуванні коронавірусу, виявився абсолютно марним. У новому дослідженні вчені з'ясували, що лікування коронавірусної інфекції цими ліками абсолютно марно.
Деталі дослідження про азитроміцин опублікували на порталі Medical Xpress.
Вчені відзначають, що цей антибіотик абсолютно не покращує стан пацієнтів з коронавірусом. При лікуванні цього захворювання варто відмовитися від азитроміцину, оскільки його використання може викликати звикання бактерій.
Про позитивний ефект азитроміцину розповіли вірусологи з Франції, і вони запропонували комбінувати цей антибіотик з протималярійним засобом. Нібито поєднання двох препаратів значно знижували тяжкість перебігу COVID-19.
Однак вчені з Університету Каліфорнії разом з вченими зі Стенфордського університету з'ясували, що застосування азитроміцину не допомагало знизити ризики ускладнень, потрапляння в реанімацію або летальні випадки при коронавірусі. Дію цього препарату експерти порівняли з ефективністю плацебо.
"Ці результати не підтверджують використання азитроміцину для лікування SARS-CoV-2 в амбулаторних умовах. Гіпотеза полягає в тому, що він має протизапальні властивості, які можуть допомогти запобігти прогресуванню, якщо лікувати на ранній стадії захворювання. Ми не виявили, що це так", - повідомила автор дослідження, доктор медичних наук, доцент Кетрін Е.Ольденбург.
У дослідженні брали участь добровольці - 263 учасники. У всіх пацієнтів був позитивний тест на коронавірус. На момент своєї участі в експерименті всі пацієнти були в задовільному стані, госпіталізації ніхто не потребував. Частина добровольців отримала дозу 1,2 грама азитроміцину, частина - ідентичне плацебо.
На 14 день дослідження у 50% учасників почали пропадати симптоми захворювання. На 21 день - п'ятеро пацієнтів, які отримували антибіотик, були госпіталізовані з важкими симптомами COVID-19. З групи, яка отримувала плацебо – госпіталізація нікому не знадобилася.
"Більшість досліджень, проведених досі з азитроміцином, були зосереджені на госпіталізованих пацієнтах з досить важким перебігом захворювання. Наше дослідження - одне з перших плацебо-контрольованих, що показують, що азитроміцин не грає ролі в амбулаторних пацієнтів", - підкреслила Ольденбург.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали групу крові, яка більш схильна до інфаркту.