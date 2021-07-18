Ученые выяснили, у людей с какой группой крови наибольшая склонность к инфаркту
Ученые провели масштабное исследование, изучив данные 400 тысяч человек, чтобы выявить взаимосвязь между риском инфаркта и группой крови. И он есть, говорят исследователи.
Об этом пишет chasdiy.org.
Самый высокий риск инфаркта миокарда, инсультов у второй, третьей и четвертой групп крови, ведь носители этих типов имеют более высокий риск тромбоза вен.
Ученые связывают это с повышенной циркуляцией в этих группах "фактора Вильебранда", отвечающего за свертываемость крови. В то время как первая группа имеет более низкий уровень этого фактора в крови, что снижает риск тромбоза.
Люди с группой крови I (0) меньше всего рискуют иметь инфаркт
У людей с первой группой риск инфаркта самый низкий, по сравнению с носителями других групп крови.
Выяснилось, что у II (А) и III (В) групп в сумме шанс иметь серьезные проблемы с сердцем и сосудами выше на 8% по сравнению с носителями I (0) группы.
В другом исследовании говорится, что у III (в) группы риск инфаркта повышен на 15%. А вот у группы крови II (А) - на 11%.
Факторы риска инфаркта, кроме группы крови:
- курение,
- заболевания сердца,
- гиподинамия,
- сахарный диабет,
- артериальная гипертензия.
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