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Ученые выяснили, у людей с какой группой крови наибольшая склонность к инфаркту

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Воскресенье 18 июля 2021 15:29
Ученые выяснили, у людей с какой группой крови наибольшая склонность к инфаркту Фото: Люди с какой группой крови подвержены инфаркту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые провели масштабное исследование, изучив данные 400 тысяч человек, чтобы выявить взаимосвязь между риском инфаркта и группой крови. И он есть, говорят исследователи.

Об этом пишет chasdiy.org.

Самый высокий риск инфаркта миокарда, инсультов у второй, третьей и четвертой групп крови, ведь носители этих типов имеют более высокий риск тромбоза вен.

Ученые связывают это с повышенной циркуляцией в этих группах "фактора Вильебранда", отвечающего за свертываемость крови. В то время как первая группа имеет более низкий уровень этого фактора в крови, что снижает риск тромбоза.

Люди с группой крови I (0) меньше всего рискуют иметь инфаркт

У людей с первой группой риск инфаркта самый низкий, по сравнению с носителями других групп крови.

Выяснилось, что у II (А) и III (В) групп в сумме шанс иметь серьезные проблемы с сердцем и сосудами выше на 8% по сравнению с носителями I (0) группы.

В другом исследовании говорится, что у III (в) группы риск инфаркта повышен на 15%. А вот у группы крови II (А) - на 11%.

Факторы риска инфаркта, кроме группы крови:

  • курение,
  • заболевания сердца,
  • гиподинамия,
  • сахарный диабет,
  • артериальная гипертензия.

Ранее мы писали, что полный отказ от одного из продуктов может привести к инфаркту.

Также врач рассказал, что произойдет с организмом, если часто пить пиво.

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