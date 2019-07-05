ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Популярний овоч знову злетів в ціні: усі подробиці

STYLERЖиття    05.07.2019 - 12:53
Популярний овоч знову злетів в ціні: усі подробиці
Цибуля на українських ринках злетіла в ціні (фото: РБК-Україна)

Вартість цибулі в Україні починає збільшуватися

В господарствах Півдня рання цибуля на цьому тижні подорожчала на 15-20%. Українські фермери пропонують купити цибулю за ціною 6,0-6,5 гривень за кілограм. Про це повідомляє "ІнфоШувар".

На ринку "Нежданий", який є найбільшим оптовим ринком Півдня країни, вартість цибулі становить від 6,5-7,5 гривень за кілограм. На найбільшому ринку Західного регіону кілограм цибулі коштує від 7,5 до 9 гривень.

Рік тому цибуля в Україні коштував в 1,5 рази дешевше. Експерти кажуть, що існує кілька причин для зростання ціни, головна - це стабільно зростаючий попит в країнах ЄС.

Популярний овоч знову злетів в ціні: усі подробиці

Цибулю на українських ринках злетіла в ціні (фото: pixabay.com)

"Урожай ранньої цибулі в країнах ЄС сьогодні страждає через аномальну спеку, перехідні запаси цибулі 2018 року в європейських сховищах є мізерними. Україна - найближчий постачальник раннього цибулі для цього регіону, тому не дивно, що європейські трейдери звернулося відразу до наших фермерів", - розповідає експерт Тетяна Гетьман.

При цьому найбільші обсяги української цибулі скуповують Польща, Чехія, Румунія та Молдова. На внутрішньому ринку цибуля продається не так активно, як на експорт, але в Україні ціни теж ростуть.

Нагадаємо, що українці трохи знизили калорійність свого харчування.

Раніше повідомлялося про те, що експерт розповіла, що найкраще їсти між основними прийомами їжі.

Вартість овочів в травні: чим зумовлений різкий стрибок цін Ціни на овочіі: українцям повідомили, коли продукти подешевшають
Новини України лук
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся