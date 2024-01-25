У популярному додатку користувачі зможуть відправляти повідомлення на інші месенджери: про що мова

WhatsApp випустила свіжу бета-версію свого месенджера для iOS, в якій помічені зачатки нової функції: можливість збирати всі чати з різних месенджерів у єдиному розділі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний сайт WhatsApp WABetaInfo.
Основна ідея полягає в тому, щоб забезпечити комунікацію між двома користувачами, які використовують різні месенджери, без незручностей та необхідності реєстрації в іншому сервісі. Користувач WhatsApp зможе надсилати повідомлення родичу в Telegram, навіть якщо він сам не зареєстрований у Telegram, та отримувати відповіді. Ця можливість буде взаємно доступною.
Цей крок є відповіддю на вимоги закону Євросоюзу "Про цифрові сервіси" (Digital Services Act, DSA). WhatsApp, як великий учасник ринку, зазнав уваги регуляторів, і власникам довелося зробити месенджер кросплатформним до березня 2024 року.
У новій версії месенджера з'явиться розділ "Приховані чати" над списком звичайних чатів та архівом. У цьому розділі зберігатимуться всі кросплатформові листування. Подібне було помічено також у бета-версії месенджера для Android у вересні.
На даний момент здається, що в обох версіях функція знаходиться на етапі тестування інтерфейсу, і користувачі поки що не можуть налаштувати або використовувати цю функцію. Однак очікується, що до березня вона буде доопрацьована та зроблена загальнодоступною, інакше WhatsApp може порушити закон Євросоюзу.
Раніше ми писали, що у WhatsApp для iOS з'явилася функція, пов'язана з відправкою фото та відео.
Ми також нагадаємо, що у версії WhatsApp для Android з'явилася важлива опція безпеки чатів.