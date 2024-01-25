В популярном приложении пользователи смогут отправлять сообщения на другие мессенджеры: о чем речь

Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить коммуникацию между двумя пользователями, использующими разные мессенджеры, без неудобств и необходимости регистрации в другом сервисе. Пользователь WhatsApp сможет отправлять сообщения родственнику в Telegram, даже если он сам не зарегистрирован в Telegram, и получать ответы. Эта возможность будет взаимно доступной.

Этот шаг является ответом на требования закона Евросоюза "О цифровых сервисах" (Digital Services Act, DSA). WhatsApp, как крупный участник рынка, подвергся вниманию регуляторов, и владельцам пришлось сделать мессенджер кроссплатформенным до марта 2024 года.

В новой версии мессенджера появится раздел "Сторонние чаты" над списком обычных чатов и архивом. В этот раздел будут сохраняться все кроссплатформенные переписки. Подобное было замечено также в бета-версии мессенджера для Android в сентябре.

Сторонние чаты над списком обычных чатов и архивом (фото: WABetaInfo)

На данный момент, кажется, что в обеих версиях функция находится на этапе тестирования интерфейса, и пользователи пока не могут настроить или использовать эту функцию. Однако ожидается, что к марту она будет доработана и сделана общедоступной, в противном случае WhatsApp может нарушить закон Евросоюза.