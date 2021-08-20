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Туристы рассказали, что сейчас происходит в Кирилловке: вонище и печаль

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Кирилловка, Пятница 20 августа 2021 13:05
Туристы рассказали, что сейчас происходит в Кирилловке: вонище и печаль Медузы снова атакуют туристов в Кирилловке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Отдых в Кирилловке этим летом - трудно дается туристам. Отдыхающие рассказывают, что сейчас на курорте снова нашествие медуз, а также стоит вонь.

Об этом сообщили в Telegram-канале РИА Мелитополь.

В ролике можно увидеть, как медузы никуда не уплыли и продолжают атаковать отдыхающих людей.

"Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Вонище, печаль", — рассказала туристка, которая сняла видео.

Украинцы иронично шутят, что "медуз нет почти", имея в виду обратное.

"Кирилловка, Федотка. Медуз нет, ну почти", — написал автор публикации.

Напомним, что в этом году Кирилловка потерпает от нашествия медуз и комаров. Люди жалуются, что долгожданный отдых - испорчен.

Как мы писали ранее, на популярном украинском курорте туристы жалуются на комаров.

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Кирилловка
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