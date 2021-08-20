Туристы рассказали, что сейчас происходит в Кирилловке: вонище и печаль
Медузы снова атакуют туристов в Кирилловке (коллаж РБК-Украина)
Отдых в Кирилловке этим летом - трудно дается туристам. Отдыхающие рассказывают, что сейчас на курорте снова нашествие медуз, а также стоит вонь.
Об этом сообщили в Telegram-канале РИА Мелитополь.
В ролике можно увидеть, как медузы никуда не уплыли и продолжают атаковать отдыхающих людей.
"Приехали на отдых. Прекрасная погода и ужасное море. Вонище, печаль", — рассказала туристка, которая сняла видео.
Украинцы иронично шутят, что "медуз нет почти", имея в виду обратное.
"Кирилловка, Федотка. Медуз нет, ну почти", — написал автор публикации.
Напомним, что в этом году Кирилловка потерпает от нашествия медуз и комаров. Люди жалуются, что долгожданный отдых - испорчен.
Как мы писали ранее, на популярном украинском курорте туристы жалуются на комаров.