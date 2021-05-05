На популярном украинском курорте открыли купальный сезон: пока море без медуз

В Кирилловке на Пасху, несмотря на то, что еще весна, люди открыли купальный сезон. Судя по всему, море еще недостаточно прогрелось, но экстремалов это не остановило.
Видео заплыва появилось в Instagram "kirillovka gram".
В ролике показано, как компания молодых мужчин в плавках с разбегу окунается в бушующее море.
"Такого Кирилловка давно не видела Купайтесь, пока море без медуз", — подписал видео его автор.
В комментариях пользователи поинтересовались, знает ли кто-то температуру воды.
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