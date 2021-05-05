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На популярном украинском курорте открыли купальный сезон: пока море без медуз

Автор: Людмила Жукова

В Кирилловке на Пасху, несмотря на то, что еще весна, люди открыли купальный сезон. Судя по всему, море еще недостаточно прогрелось, но экстремалов это не остановило.

Видео заплыва появилось в Instagram "kirillovka gram".

В ролике показано, как компания молодых мужчин в плавках с разбегу окунается в бушующее море.

"Такого Кирилловка давно не видела Купайтесь, пока море без медуз", — подписал видео его автор.

В комментариях пользователи поинтересовались, знает ли кто-то температуру воды.

  • Кто-то знает температуру воды?
  • Красавцы.
  • Молодцы.
  • Интересно, в этом году тоже ожидается куча медуз? Слышала, что это цикличный процесс.
  • Мы купались 25 апреля. Погода была классная.
  • Моржи и молодцы.

Как мы ранее писали, в Укрзализныце рассказали о подорожании билетов и дали пассажирам совет.

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