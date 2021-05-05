На популярному українському курорті відкрили купальний сезон: поки море без медуз

У Кирилівці на Великдень, незважаючи на те, що ще весна, люди відкрили купальний сезон. Судячи з усього, море ще недостатньо прогрілося, але екстремалів це не зупинило.
Відео запливу з'явилося в Instagram "kirillovka gram".
У ролику показано, як компанія молодих чоловіків в плавках з розбігу занурюється в бурхливе море.
"Такого Кирилівка давно не бачила купайтеся, поки море без медуз", - підписав відео його автор.
У коментарях користувачі поцікавилися, чи знає хтось температуру води.
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