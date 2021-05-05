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На популярному українському курорті відкрили купальний сезон: поки море без медуз

Автор: Людмила Жукова

У Кирилівці на Великдень, незважаючи на те, що ще весна, люди відкрили купальний сезон. Судячи з усього, море ще недостатньо прогрілося, але екстремалів це не зупинило.

Відео запливу з'явилося в Instagram "kirillovka gram".

У ролику показано, як компанія молодих чоловіків в плавках з розбігу занурюється в бурхливе море.

"Такого Кирилівка давно не бачила купайтеся, поки море без медуз", - підписав відео його автор.

У коментарях користувачі поцікавилися, чи знає хтось температуру води.

  • Хтось знає температуру води?
  • Красунь.
  • Молодець.
  • Цікаво, в цьому році теж очікується купа медуз? Чула, що це циклічний процес.
  • Ми купалися 25 квітня. Погода була класна.
  • Моржі і молодці.

Як ми раніше писали, в Укрзалізниці розповіли про подорожчання квитків і дали пасажирам пораду.

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