На популярном украинском курорте отдыхающих атакуют морские блохи

На популярном курорте в Кирилловке отдыхающие жалуются на нашествие морских блох, которые пришли на смену опасным медузам вида корнерот на пляжах Азовского моря.

В этом году в ряде курортных регионов наблюдается крайне напряженная ситуация с бесконтрольным размножением медуз в Азовском море, но именно в Кирилловке с начала июля эти желеобразные водные обитатели пропали из виду. Об этом передает "РИА Мелитополь" со ссылкой на слова главреда НИАП "Кирилловка.Укр" Евгения Смельчакова.

В то же время отдыхающие сетуют на большое количество морских блох, которые атакуют людей в воде.

У многих туристов на местах укусов расплываются красные пятна, пишет ресурс verge.zp.ua.

Отмечается, что подобное нашествие морских насекомых может быть связано с началом "цветения" воды - это проявляется в небольшом количестве водорослей и очень неприятном аромате.

Наиболее опасны укусы морских блох для детей

Морские блохи относятся к отряду бокоплавов и считаются одним из самых распространенных плотоядных ракообразных.

Такую живность во время купания крайне сложно заметить - если вы почувствовали легкое покусывание, уже на суше лучше осмотреть тело в поисках мелких существ с двумя усиками.

Сначала места укусов похожи на комариные, но через некоторое время увеличиваются до красных пятен на коже.

Медики в случаях укусов морских блох обычно прописывают ребенку противоаллергенные препараты и абсорбенты. Тем, же у кого реакция слишком острая - гормональную терапию.

Дерматологи также рассказывают, что детский организм больше реагирует на укусы морских блох, так как кожа у них более мягкая.

Ранее мы писали о том, что в Бердянске отдыхающие жаловались на ожоги, которые получили после контакта с опасными медузами.

Напомним, недавно туристов предупредили об опасном явлении в Азовском море, из-за которого тонут даже первоклассные пловцы.