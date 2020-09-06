На популярном украинском курорте новая беда: печальное фото

В Одесской области, в городе Черноморск прибоем выбросило мертвого дельфина на один из пляжей курорта. Большинство экологов связывают повышение смертности дельфинов с утечкой нефти из танкера Delfi. Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале "Одесса INFO".

В Черноморске на берег выбросило мертвого дельфина (фото: Одесса INFO)

Стоит отметить, что после аварии с затонувшим танкером Delfi все море у пляжей Одессы было покрыто нефтяной пленкой. Эксперты рассказали о том, что одна капля нефтепродуктов расплывается по поверхности воды больше, чем на квадратный метр. Конечно же ущерб природе есть, но он не настолько критичен. Со временем бактерии, которые используют нефтепродукты для своей жизнедеятельности, утилизируют небольшое количество топлива.

В этом году в сети все чаще стали появляться снимки, свидетельствующие о нарушении экосистемы Черного и Азовского морей. Туристы все чаще стали присылать снимки мертвых дельфинов, медуз аномальных размеров и в аномальном количестве. Также отдыхающие неоднократно жаловались на морских блох и огромное количество водорослей, выброшенных на берег. Хуже всего ситуация в течение прошедшего лета была в акватории Азовского моря возле курорта Кирилловка.

Напомним, капитана затонувшего танкера в Одессе приговорили к ограничению свободы.

Также мы писали, что в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими.