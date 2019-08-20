На популярном украинском курорте едва не утонуло восемь человек: все детали

В Кирилловке - одном из самых популярных украинских курортов на Азовском море в воскресенье, 18 августа, произошло несколько чрезвычайных событий, которые угрожали жизни отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Спасателям удалось предотвратить гибель восьми человек, которых отнесло в море на несколько километров.

Так, первый случай произошел в районе пляжа базы отдыха "Пересыпь". Спасатели, дежурившие на посту, заметили двух мужчин, которых стремительно уносило в открытое море на надувном матрасе.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

37-летний и 41-летний жители Днепропетровщины были на расстоянии 2,5 километров от берега.

Вторая критическая ситуация произошла на этом же пляже - 30-летнего и 39-летнего мужчин на надувном круге успело оттянуть на полтора километра от побережья.

Еще два события произошли на базе отдыха "Металлург". На этот раз на расстоянии двух километров оказались 54-летний мужчина и 27-летняя женщина на надувном матрасе.

Последняя опасная ситуация произошла уже в 18:20. Спасателям удалось предотвратить гибель семейной пары - 48-летнего мужчины и 43-летней женщины. Они оказались на расстоянии 1,7 километра от пляжа на надувном матрасе.

Спасатели ГСЧС обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными и придерживаться правил безопасности поведения на воде.

Напомним, на территории известного украинского курорта на Азовском море базы отдыха сливали нечистоты в море и песок.

К слову, недавно в сети показали фото из Кирилловки и Ялты. Сравните фотографии двух известных украинских курортов.