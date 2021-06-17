На популярном украинском курорте после дождей "зацвело" море: экологи бьют тревогу (фото)

По ее словам, эти микроводоросли flos-aquae могут быть опасными, поскольку они являются источником нейротоксинов.

Эколог рассказала, что последний раз цветение цианобактерий наблюдали в мае 2015 и 2019 годов. На тот момент flos-aquae развивался вместе с другой цианобактерией Nodularia spumigena, которая тоже была опасной для людей.

"Теперь и наше море "зацвело". "Оливковый" прилив – результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+20,5). На этот раз солено-водная цианобактерия Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов", – рассказала специалист.

Фото: экологи предупредили об опасности в Одессе (фото facebook.com/galyna.terenko)

Чем опасны цианобактерии?

Цианобактерии — это сине-зеленые водоросли. Сине-зелеными их называют потому, что часто на поверхности обычных пресных или соленых вод они формируют сине-зеленую слизистую пленку.

Водоросли не размножаются в организме человека. Токсины цианобактерий в озерах и прудах в разных частях мира вызывают отравления у животных и людей.

Цианобактерии распространены в стоячей воде, в озерах, прудах и реках, которые медленно текут. Во время "цветения", вода приобретает неприятный запах, ухудшаются ее вкусовые и экологические качества. Особенно вредным является чрезмерное "цветение" - слой "цветущей" воды может достигать 10-15 см толщиной.

Превышение критической массы водорослей активизирует процесс саморазложения. Это приводит к извлечению из воды кислорода, и взамен выделения метана, сероводорода, аммиака, других токсичных веществ. В результате этого погибают не только рыбы.

Фото: экологи предупредили об опасности в Одессе (фото facebook.com/galyna.terenko)

В комментариях пользователи активно распространяют публикацию и пишут, что это экологическая катастрофа.

Фото: экологи предупредили об опасности в Одессе (фото facebook.com/galyna.terenko)