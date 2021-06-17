Страшная вонь и куча водорослей: украинцы расстроены отдыхом на популярном курорте
В Скадовске Херсонской области на пляже куча водорослей и от них идет сильный неприятный запах. Люди, которые приехали отдохнуть на побережье Черного моря сильно расстроены.
Об этом сообщает Kherson.net.ua.
Люди жалуются на то, что водоросли находятся просто под солнцем и из-за этого очень воняют. При этом на пляже просто невозможно находится.
В Скадовске на пляже лежит куча водорослей, которые воняют (фото: kherson.net.ua)
Отметим, что Скадовск пользуется большой популярностью у украинцев. Кроме того, там отдыхает очень много семей с детьми. Остается надеяться, что скором времени водоросли вывезут, и отдыхающие смогут вздохнуть полной грудью.
В Скадовске на пляже лежит куча водорослей, которые воняют (фото: kherson.net.ua)
Напомним, сегодня, 17 июня, В Кирилловке Запорожской области прошел сильный ливень. Из-за большого количества воды много улиц превратились в реки. Отдыхающие шутят, что теперь купаться можно прямо с номера.
В комментариях украинцы отметили, что подобное уже было в прошлом году. В ГСЧС заявили, что ливни в Украине пройдут в большинстве областей, кроме западных. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидаются сильные дожди.
Мы также писали о том, что в Бердянске Запорожской области местные базы отдыха оскандалились уборкой побережья от водорослей и грязи. Вместо того чтобы сбрасывать водоросли в кучу на берегу и вывозить, они просто забрасывают их обратно в море.