На популярному українському курорті після дощів "зацвіло" море: екологи б'ють на сполох (фото)

За її словами, ці мікроводорості flos-aquae можуть бути небезпечними, оскільки вони є джерелом нейротоксинів.

Еколог розповіла, що останній раз цвітіння ціанобактерій спостерігали в травні 2015 і 2019 років. На той момент flos-aquae розвивався разом з іншою ціанобактерією Nodularia spumigena, яка теж була небезпечною для людей.

"Тепер і наше море "зацвіло". "Оливковий" прилив – результат рясних опадів і, як наслідок, теригенного стоку і високої температури води (+20,5). Цього разу солоно-водна ціанобактерія Aphanizomenon flos-aquae. Мікроводорость потенційно токсична, носій нейротоксинів", – розповіла фахівець.

Фото: екологи попередили про небезпеку в Одесі (facebook.com/galyna.terenko)

Чим небезпечні ціанобактерії?

Ціанобактерії — це синьо-зелені водорості. Синьо-зеленими їх називають тому, що часто на поверхні звичайних прісних або солоних вод вони формують синьо-зелену слизову плівку.

Водорості не розмножуються в організмі людини. Токсини ціанобактерій в озерах і ставках у різних частинах світу спричиняють отруєння у тварин і людей.

Ціанобактерії поширені в стоячій воді, в озерах, ставках та річках, що повільно течуть. Під час "цвітіння", вода набуває неприємного запаху, погіршуються її смакові й екологічні якості. Особливо шкідливим є надмірне "цвітіння" — шар води, що "цвіте" може досягати 10–15 см завтовшки.

Перевищення критичної маси водоростей активізує процес саморозкладу. Це призводить до вилучення з води кисню, і натомість виділення метану, сірководню, аміаку, інших токсичних речовин. У результаті цього гинуть не тільки риби.

Фото: екологи попередили про небезпеку в Одесі (facebook.com/galyna.terenko)

У коментарях користувачі активно поширюють публікацію та пишуть, що це екологічна катастрофа.

Фото: екологи попередили про небезпеку в Одесі (facebook.com/galyna.terenko)