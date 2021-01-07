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Запад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видео

Львов, Четверг 07 января 2021 17:11
Запад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видео
На Западе Украины на Рождество выпал снег (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На Рождество 7 января жителей западных областей порадовал снег, который, как раз на праздник, пришел на смену почти "весенней" погоде. Белое покрывало накрыло Львов впервые в этом году, добавив эффект рождественского чуда. А вот заснеженный курортный "Буковель" укутался в сугробы плотно и надолго.

Снег сегодня продержался недолго во Львове, однако жители города и туристы успели насладиться сказочными пейзажами и сняли заснеженные улицы на фото и видео, опубликовав кадры в сети.

Отметим, что в прогнозе на 7 января синоптики предвещали осадки в виде снега в ряде западных областей, в то время как на остальной части территории страны будет плюсовая и преимущественно дождливая погода.

Запад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видео

Снег во Львове на Рождество 7 января (фото: facebook.com)

Видео: Львов засыпало рождественским снегом 7 января

Видео: Снег во Львове в 2021 году впервые начал идти именно на Рождество

Запад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видео

Снег во Львове на Рождество 7 января (фото: novyny.24tv.ua)

Видео: Львов засыпало снегом на Рождество

На популярном среди туристов горнолыжном курорте "Буковель" в Карпатах в Ивано-Франковской области снежные пейзажи особо похорошели на Рождество Потрясающие снимки сделал харьковский блогер Евгений Хаустов.

Запад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видеоЗапад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видеоЗапад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видеоЗапад Украины на Рождество засыпало снегом: сказочные фото и видео

Снег в "Буковеле" на Рождество 7 января (фото: instagram.com/haystov)

Ранее сообщалось, что накануне Рождества горнолыжный курорт Карпат засыпало снегом, и в сети показали яркие фото и видео.

Также мы писали о том, что синоптики в своем прогнозе до середины января рассказывали, что в Украине ожидается аномальная погода на Рождество и резкое похолодание до -20 градусов.

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Новости Украины Жизнь Львовснегбуковель

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