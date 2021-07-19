ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На популярном курорте невозможно зайти в море из-за медуз: жалят всех (видео)

Новина українською →
Кирилловка, Понедельник 19 июля 2021 07:39
На популярном курорте невозможно зайти в море из-за медуз: жалят всех (видео) Коллаж РБК-Украина: нашествие медуз в Кирилловке
Автор: Роман Мирончук

На популярном у украинцев курорте Кирилловке, который находится в Запорожской области, невозможно купаться в Азовском море из-за нашествия медуз.

Об этом рассказал отдыхающий на курорте Евгений Гуртовенко на своей странице в Facebook.

Он также показал видео, на котором видно, что на пляже очень мало людей из-за медуз. И люди даже не купаются. Одна женщина вылавливает из воды и бросает их на берег.

При этом на песке уже образовались целые "острова" из медуз. Евгений отметил, что приехал в Кирилловку из Степановки, где также невозможно купаться из-за медуз.

Он надеялся, что здесь ситуация будет лучше, но ошибся. В Кирилловке оказалось также очень много медуз. Мужчина также добавил, что очень много туристов решили проводить время возле бассейнов, поскольку медузы сразу же начинают жалить.

Что делать, если ужалила медуза

Ожог от медуз не смертельный, но несет опасность аллергикам, маленьким детям и пожилым людям. После контакта с медузами у детей могут быть оттеки и даже судороги.

Медики рекомендуют в случае контакта с медузами принять антигистаминный препарат. Обожженное место можно обработать морской или соленой водой (пресной - нельзя), а также не нужно попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Напомним, в Кирилловке девочка пошла купаться в море после чего ее тело покрылось красными пятнами из-за корнеротов.

Мы также писали о том, что ученые объяснили нашествие медуз в Азовском море.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область медузы
LITE
Праздник 18 июля: что строго запрещено делать, и кого поздравить с днем ангела
Праздник 18 июля: что строго запрещено делать, и кого поздравить с днем ангела