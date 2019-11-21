Бойцы ВСУ уничтожили боевика "ДНР" по прозвищу Бэра (фото)

Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (фото: коллаж РБК-Украина)

Военные ВСУ продолжают ликвидировать боевиков "ДНР"

Украинские военные смертельно ранили Виталия Свинарева, который был в рядах боевиков "ДНР". Свинарев был в 9-ом отдельном штурмовом полку морской пехоты "ДНР". Об этом рассказал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Предположительно Свинарев, прозвище которого было Бэра, скончался от тяжелых ранений 19 ноября 2019 года в Приазовье. Известно, что боевик родился 4 февраля 1982 года в Макеевке Донецкой области.

Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (фото: twitter.com/666_mancer)

Свинарев находился в базе "Миротворца" и числился там, как боевик незаконных вооруженных формирований. Также на сайте говорится о том, что 18 мая 2017 года он был ранен в районе Безыменного и обращался в медицинские учреждения так называемых "ДНР/ЛНР".

Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (скриншот: twitter.com/666_mancer)

Напомним, что боевики передали тело замученного украинца. При этом они утверждают, что это военный ВСУ Роман Беспалый, который попал к ним в плен и совершил самоубийство.

Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (скриншот: twitter.com/666_mancer)

Но родные украинского бойца считают, что боевики на самом деле передали не тело Романа. Кроме того, такого же мнения придерживается старший солдат Максим Горяинов, который также был в плену у боевиков.

Горяинов рассказал, что когда они попали в плен, то всех рассадили в одиночные камеры. Беспалого хотели сломать первого, потому что его считали неформальным лидером группы.