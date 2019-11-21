ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бойцы ВСУ уничтожили боевика "ДНР" по прозвищу Бэра (фото)

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 11:29
Бойцы ВСУ уничтожили боевика "ДНР" по прозвищу Бэра (фото)
Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (фото: коллаж РБК-Украина)

Военные ВСУ продолжают ликвидировать боевиков "ДНР"

Украинские военные смертельно ранили Виталия Свинарева, который был в рядах боевиков "ДНР". Свинарев был в 9-ом отдельном штурмовом полку морской пехоты "ДНР". Об этом рассказал блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Предположительно Свинарев, прозвище которого было Бэра, скончался от тяжелых ранений 19 ноября 2019 года в Приазовье. Известно, что боевик родился 4 февраля 1982 года в Макеевке Донецкой области.

Бойцы ВСУ уничтожили боевика &quot;ДНР&quot; по прозвищу Бэра (фото)

Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (фото: twitter.com/666_mancer)

Свинарев находился в базе "Миротворца" и числился там, как боевик незаконных вооруженных формирований. Также на сайте говорится о том, что 18 мая 2017 года он был ранен в районе Безыменного и обращался в медицинские учреждения так называемых "ДНР/ЛНР".

Бойцы ВСУ уничтожили боевика &quot;ДНР&quot; по прозвищу Бэра (фото)

Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (скриншот: twitter.com/666_mancer)

Напомним, что боевики передали тело замученного украинца. При этом они утверждают, что это военный ВСУ Роман Беспалый, который попал к ним в плен и совершил самоубийство.

Бойцы ВСУ уничтожили боевика &quot;ДНР&quot; по прозвищу Бэра (фото)

Военные ВСУ уничтожили боевика "ДНР" Виталия Свинарева (скриншот: twitter.com/666_mancer)

Но родные украинского бойца считают, что боевики на самом деле передали не тело Романа. Кроме того, такого же мнения придерживается старший солдат Максим Горяинов, который также был в плену у боевиков.

Горяинов рассказал, что когда они попали в плен, то всех рассадили в одиночные камеры. Беспалого хотели сломать первого, потому что его считали неформальным лидером группы.

Народ валит: экс-главарь "ДНР" шокировал признанием о Донбассе Помогай нам с небес: военные рассказали о погибшем на фронте бойце (фото)
Новости Украины ДНРВооруженные силы Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь