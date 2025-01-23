Популярний вітамін, який запобігає катаракті та може змінити все

Що таке лютеїн і де він міститься

Лютеїн є природним пігментом, який належить до сімейства каротиноїдів, які є антиоксидантними сполуками, які містяться в багатьох фруктах і овочах.

Він міститься у високих концентраціях у зелених листових овочах, таких як шпинат, капуста та брокколі, а також в інших продуктах, таких як кукурудза та яєчні жовтки.

Лютеїн відомий своєю здатністю фільтрувати шкідливе синє світло та захищати клітини від окисного пошкодження.

Користь лютеїну для здоров'я очей

Профілактика катаракти

Кілька досліджень показали, що достатнє споживання лютеїну може бути пов’язане з меншим ризиком розвитку катаракти.

Катаракта - це помутніння кришталика ока, яке може призвести до зниження зору. Лютеїн допомагає захистити кришталик від пошкоджень, спричинених вільними радикалами та ультрафіолетовим випромінюванням.

Дегенерація жовтої плями

Лютеїн також пов’язаний із зниженням ризику вікової дегенерації жовтої плями (ВМД), захворювання очей, яке вражає макулу, яка є важливою для чіткого центрального зору. Діючи як антиоксидант, він може допомогти захистити клітини сітківки від пошкодження.

Поліпшення гостроти зору

Деякі дослідження показують, що регулярне вживання лютеїну може покращити певні аспекти гостроти зору та контрастної чутливості, що має вирішальне значення для повсякденної діяльності, наприклад водіння автомобіля або читання.