Популярный витамин, который предотвращает катаракту и может изменить все

Что такое лютеин и где он содержится

Лютеин является природным пигментом, который принадлежит к семейству каротиноидов, которые являются антиоксидантными соединениями, содержащимися во многих фруктах и овощах.

Он содержится в высоких концентрациях в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, капуста и брокколи, а также в других продуктах, таких как кукуруза и яичные желтки.

Лютеин известен своей способностью фильтровать вредный синий свет и защищать клетки от окислительного повреждения.

Польза лютеина для здоровья глаз

Профилактика катаракты

Несколько исследований показали, что достаточное потребление лютеина может быть связано с меньшим риском развития катаракты.

Катаракта - это помутнение хрусталика глаза, которое может привести к снижению зрения. Лютеин помогает защитить хрусталик от повреждений, вызванных свободными радикалами и ультрафиолетовым излучением.

Дегенерация желтого пятна

Лютеин также связан со снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна (ВМД), заболевания глаз, которое поражает макулу, важную для четкого центрального зрения. Действуя как антиоксидант, он может помочь защитить клетки сетчатки от повреждения.

Улучшение остроты зрения

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление лютеина может улучшить определенные аспекты остроты зрения и контрастной чувствительности, что имеет решающее значение для повседневной деятельности, например вождения автомобиля или чтения.