Популярний український телеведучий показав брутальний образ (фото)

Нікіта Добринін показав брутальні кадри з нової фотосесії

Добриніна ще з часів роботи на каналі М1, коли він був колегою Олі Цибульської вважають одним з найкрасивіших чоловіків України і його участь у шоу "Холостяк", це підтверджує. Адже там за його увагу боролися різні дівчата, яким він був цікавий.

Зараз Нікіта, звісно, став більш мужнім та цікавим, це підтверджують його фотографії, які телеведучий робить завдяки фотосесіям.

Так, днями чоловік показав свій новий брутальний образ, який, до речі, йому дуже пасує і відображає його характер та силу.

Нікіта постав перед камерою у дуже мужньому образі, хоча насправді, його одяг та атмосфера навколо дуже прості, але фото вийшли дуже крутими.

Нікіта Добринін показав брутальний образ (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добринін одягнув звичайну білу майку, брюки з широкими кишенями та взув грубі чоботи. Всі ці речі створюють брутальний та сексуальний образ Нікіти.

По-перше, головною "зброєю" ведучого є погляд, хоча деякі користувачі мережі підмітили, що на одному з фото він у Добриніна сумний. Але це хто як вважає.

Загалом же чоловік отримав на свою адресу багато компліментів: