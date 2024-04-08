"Батьки - це не друзі. В них має бути авторитет": Даша Квіткова розповіла про виховання сина

Відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова зізналася, що у неї немає речей, які вона категорично забороняє своєму 3-річному сину Леву.

Про це сама зіркова блогерка розповіла за лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу Нового каналу "єПитання" з Лесею Нікітюк, яке виходить щопонеділка, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

Даша Квіткова розповіла про виховання сина

Так, блогерка дотримується думки, що батьки - це не друзі дитині.

"Батьки - це батьки. У них має бути авторитет. Та водночас я собі не дозволяю дуже багато моментів. Один з головних - кричати на дитину. В принципі, як і у стосунках із близькими людьми", - поділилася інфлюенсерка.

"Підвищення голосу - це табу для мене всюди і завжди. Якщо ми хочемо поговорити, то робимо це тихо. В жодному разі не використовуючи нецензурну лексику. Доносити свої думки треба спокійно", - додала вона.

Даша Квіткова з сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Ще одне важливе правило Даші у вихованні сина - не піднімати на нього руку.

"Я ніколи в житті не била Лева. Він жодного разу не чув від мене фраз на кшталт: "Дам по попі". І Нікіта (Нікіта Добринін - колишній чоловік Даші, батько Лева - прим. ред.) такого не робить. У цьому в нас із ним співпали погляди на виховання", - говорить Квіткова.

"Ми намагаємося розмовляти. Звісно, не завжди виходить, адже це діти. Вони не люблять, коли намагаються впливати на їхні ідеї чи дії. Інколи, коли бачу, що мої доводи не працюють, запитую: "Ти хочеш поплакати?" Він відповідає: "Так". Тоді наступне запитання: "Тебе залишити?" Він мені: "Так", - розповіла зірка.

Даша Квіткова з сином (фото: instagram.com/kvittkova)

Тоді, каже інфлюенсерка, вона просто виходить з кімнати і Лев залишається сам.

"Коли вивільняє все, що в нього було всередині, сам виходить, спокійно йде до мене, ми обіймаємось і розмовляємо (усміхається)", - підсумувала Квіткова.