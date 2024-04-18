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Популярный украинский телеведущий показал брутальный образ (фото)

Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Юлия Любченко

Никита Добрынин часто делает фотосессии и делится новыми кадрами. На этот раз ведущий появился в грубом образе.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Никиты.

Никита Добрынин показал брутальные кадры с новой фотосессии

Добрынина еще со времен работы на канале М1, когда он был коллегой Оли Цыбульской, считают одним из самых красивых мужчин Украины и его участие в шоу "Холостяк", это подтверждает. Ведь там за его внимание боролись разные девушки, которым он был интересен.

Сейчас Никита, конечно, стал более мужественным и интересным, пэто одтверждают его фотографии, которые телеведущий делает благодаря фотосессиям.

Так, на днях мужчина показал свой новый брутальный образ, который, кстати, ему очень подходит и отражает его характер и силу.

Никита предстал перед камерой в очень мужественном образе, хотя на самом деле его одежда и атмосфера вокруг очень просты, но фото получились очень крутыми.

Никита Добрынин показал агрессивный образ (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Добрынин надел обычную белую майку, брюки с широкими карманами и обул грубые сапоги. Все эти вещи создают брутальный и сексуальный образ Никиты.

Во-первых, главным "оружием" ведущего является взгляд, хотя некоторые пользователи сети подметили, что на одном из фото он у Добрынина грустный. Но это кто как считает.

В целом же мужчина получил в свой адрес много комплиментов:

  • "Фото невероятно классные! Береги себя"
  • "Такой красивый взгляд и все достаточно гармонично"
  • "Какой брутальный парень. Ноги на стол. Класс, мне нравится"
  • "Ух, какой"
  • "Претензия на сексуальность".

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Нікіта ДобринінФотографы