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Zoom презентувала свій власний набір офісних програм. Що нове і важливе з'явиться

Середа 11 жовтня 2023 21:00
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Zoom презентувала свій власний набір офісних програм. Що нове і важливе з'явиться Zoom представила власний набір офісних програм (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Zoom оголосила про випуск додатка Zoom Docs - набору офісних програм з інструментами штучного інтелекту. Ця нова розробка буде конкурувати з Google Docs та іншими подібними сервісами, які дозволяють користувачам спільно працювати над документами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Zoom.

Офісний пакет від Zoom має свої особливості. Додаток інтегрується з функцією проведення відеоконференцій Zoom. Використання штучного інтелекту допомагає створювати, редагувати і підсумовувати обговорення під час відеоконференцій.

Крім того, офісний пакет надає зручні інструменти для спільної роботи, управління проектами та організації робочих груп, а також підтримує створення таблиць, діаграм та зображень.

Zoom презентувала свій власний набір офісних програм. Що нове і важливе з'явитьсяУ Zoom можна буде працювати над документами прямо під час онлайн-бесіди (фото: Zoom)

Засновник Zoom, Ерік Юань, вважає, що Zoom Docs не замінить повністю інші інструменти, але значно полегшить перемикання між додатками під час відеоконференцій. Випуск цього додатка заплановано на весну 2024 року.

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