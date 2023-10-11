Zoom презентувала свій власний набір офісних програм. Що нове і важливе з'явиться
Компанія Zoom оголосила про випуск додатка Zoom Docs - набору офісних програм з інструментами штучного інтелекту. Ця нова розробка буде конкурувати з Google Docs та іншими подібними сервісами, які дозволяють користувачам спільно працювати над документами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Zoom.
Офісний пакет від Zoom має свої особливості. Додаток інтегрується з функцією проведення відеоконференцій Zoom. Використання штучного інтелекту допомагає створювати, редагувати і підсумовувати обговорення під час відеоконференцій.
Крім того, офісний пакет надає зручні інструменти для спільної роботи, управління проектами та організації робочих груп, а також підтримує створення таблиць, діаграм та зображень.
У Zoom можна буде працювати над документами прямо під час онлайн-бесіди (фото: Zoom)
Засновник Zoom, Ерік Юань, вважає, що Zoom Docs не замінить повністю інші інструменти, але значно полегшить перемикання між додатками під час відеоконференцій. Випуск цього додатка заплановано на весну 2024 року.
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