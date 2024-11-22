Популярний та сучасний косметичний засіб може призводити до раку

Що відомо про засіб та чого він шкідливий

Майже 2000 потенційних позивачів виступають проти фармацевтичної компанії в першій у світі справі щодо потенційної присутності збудників раку в їхньому тальку.

Загалом 1900 потенційних позивачів, включаючи хворих на рак, постраждалих та їхніх сімей, планують подати судовий позов проти Johnson & Johnson, провідного світового продавця тальку. Якщо справу буде продовжено, ця справа стане найбільшим позовом проти групи фармацевтичних продуктів в історії законодавства Англії та Уельсу.

В агентстві підкреслили, що рішення визнати тальк "ймовірно канцерогенним" базується на кількох рівнях доказів: "обмежених доказах" зв’язку з раком яєчників у людей, "достатніх доказах" впливу на виникнення раку у щурів та "переконливих доказах" канцерогенної дії на клітини людини.

Крім того, IARC класифікувала хімічну сполуку, яку використовують для виготовлення багатьох споживачів товарів (від волокон в одязі та килимах до пластмас) як канцерогенний акрилонітрил. Експерти знайшли "достатньо доказів" зв'язку акрилонітрилу з раком легенів.

IARC заявило, що існують дослідження, що показують збільшення захворюваності на рак яєчників у жінок, які наносили тальк на свої статеві органи.

Тальк - це природний мінерал, який широко застосовується у виробництві дитячої присипки та косметичних засобів. За даними Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC), більшість людей взаємодіють із тальком саме через такі продукти. Водночас найбільший ризик мають працівники, які займаються видобуванням, переробкою або використовують тальк у виробництві.