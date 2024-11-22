Популярное и современное косметическое средство может приводить к раку

Что известно о средстве и чему он вреден

Почти 2000 потенциальных истцов выступают против фармацевтической компании в первом в мире деле потенциального присутствия возбудителей рака в их тальке.

В общей сложности 1900 потенциальных истцов, включая больных раком, пострадавших и их семей, планируют подать судебный иск против Johnson & Johnson, ведущего мирового продавца талька. Если дело будет продолжено, это станет самым большим иском против группы фармацевтических продуктов в истории законодательства Англии и Уэльса.

В агентстве подчеркнули, что решение признать тальк "вероятно канцерогенным" базируется на нескольких уровнях доказательств: "ограниченных доказательствах" связи с раком яичников у людей, "достаточных доказательствах" влияния на возникновение рака у крыс и "убедительных доказательствах" канцерогенного действия на клетки человека.

Кроме того, IARC классифицировала химическое соединение, используемое для изготовления многих потребителей товаров (от волокон в одежде и коврах до пластмасс) в качестве канцерогенного акрилонитрила. Эксперты обнаружили "достаточно доказательств" связи акрилонитрила с раком легких.

Тальк - это природный минерал, широко применяемый в производстве детской присыпки и косметических средств. По данным Международного агентства по исследованию рака (IARC), большинство людей взаимодействуют с тальком именно через такие продукты. В то же время, наибольший риск имеют работники, которые занимаются добычей, переработкой или используют тальк в производстве.