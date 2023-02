Популярний шампунь спричиняє випадання волосся? Довкола Olaplex розгорівся скандал

Позов від 28 жінок було подано до окружного суду Каліфорнії минулого тижня. Як пише Bloomberg, у позові з вимогою відшкодування збитків у розмірі 75 тисяч доларів йдеться, що компанія використовує у своїх шампунях шкідливі хімічні речовини, які погіршують стан волосся та шкіри голови жінок.

Крім того, одна з юридичних фірм, що бере участь у позові - Юридичний центр Емі Е. Девіс (Law Center of Amy E. Davis, LLC) - опублікувала фото позивачів із залисинами. Стверджується, що це результат використання Olaplex.

Жінки подали позов проти Olaplex, стверджуючи, що через продукцію бренду у них псується волосся і виникають залисини (фото: Law Center of Amy E. Davis LLC

Додамо, що в підданому колективному позові йдеться про те, що продукти Olaplex містять хімічні сполуки ліліал та пантенол, які можуть призвести до випадання волосся, провокувати запалення, утворення пухирів, лущення або лущення шкіри.

Жінки стверджують, що стара продукція цього бренду, що продовжує продаватися, містить ліліал (бутілфенілметилпропіональ).

Раніше він використовувався як аромат у косметиці, але був заборонений з березня 2022 року Європейським Союзом через вплив на фертильність.

При цьому в Olaplex заявляють, що вони видалили цей інгредієнт зі своїх продуктів по всьому світу.

У відповідь на судовий позов американська компанія виступила із заявою, розміщеною в акаунті Instagram, в якій відкидає такі звинувачення, і наголошує на готовності "енергійно захищати нашу компанію, наш бренд і нашу продукцію від цих безпідставних звинувачень".

"Ми хочемо запевнити нашу спільноту професійних стилістів, клієнтів та шанувальників у тому, що вони можуть з упевненістю продовжувати використовувати нашу продукцію. Щоб продемонструвати це, ми опублікували результати випробувань, проведених незалежними сторонніми лабораторіями, які виходять за межі галузевих стандартів", - йдеться у публікації.

Так, на сайті компанії були розміщені посилання на низку досліджень зі стандартних галузевих тестів. Ознайомитися з ними можна за цим лінком.

Olaplex наполягає, що її продукція "безпечна та ефективна", що підтверджують "результати незалежних сторонніх лабораторних випробувань".

Зокрема, про це розповіла генеральна директорка компанії Джуе Вонг у своєму відеозверненні у Twitter.

A message from OLAPLEX CEO JuE Wong: OLAPLEX продукція не може призвести до втрати шкоди або перешкоди вони є надійним і ефективним Ви повинні бути publicly released test results from independent 3rd party labs going beyond industry standards. We have full confidence in the safety of our products . pic.twitter.com/yJwWFHOfXH