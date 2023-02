Популярный шампунь вызывает выпадение волос? Вокруг Olaplex разгорелся скандал

Иск от 28 женщин был подан в окружной суд Калифорнии (США) на прошлой неделе. Кроме того, одна из юридических фирм, что участвует в иске - Юридический центр Эми Э. Дэвис (Law Center of Amy E. Davis, LLC) - опубликовала фото истцов с проплешинами. Утверждается, что это результат использования продукции Olaplex.

Женщины подали иск против Olaplex, утверждая, что из-за продукции бренда у них портятся волосы и возникает плешь (фото: Law Center of Amy E. Davis LLC / dailymail.co.uk / bbc.com)

Как говорится в иске с требованием возмещения ущерба в размере 75 тысяч долларов, компания использует в своих шампунях вредные химические вещества, которые ухудшают состояние волос и кожи головы женщин.

Добавим, что в подданном коллективном иске говорится о том, что продукты Olaplex содержат химические соединения лилиал и пантенол, которые могут привести к выпадению волос, провоцировать воспаление, образование волдырей, шелушение или шелушение кожи.

Женщины утверждают, что продолжает продаваться старая продукция этого бренда, что содержит лилиал (бутилфенилметилпропиональ). Ранее он использовался в качестве отдушки в косметике, но был запрещен с марта 2022 года Европейским Союзом по причине влияния на фертильность. При этом в Olaplex заявляют, что они удалили этот ингредиент из своих продуктов по всему миру.

В ответ на судебный иск американская компания выступила с заявлением, размещенном в аккаунте Instagram, в котором отвергает такие обвинения, и подчеркивает готовность "энергично защищать нашу компанию, наш бренд и нашу продукцию от этих беспочвенных обвинений".

"Мы хотим заверить наше сообщество профессиональных стилистов, клиентов и поклонников в том, что они могут с уверенностью продолжать использовать нашу продукцию. Чтобы продемонстрировать это, мы опубликовали результаты испытаний, проведенных независимыми сторонними лабораториями, которые выходят за рамки отраслевых стандартов", - говорится в публикации.

Так, на сайте компании были размещены ссылки на ряд исследований из стандартных отраслевых тестов. Ознакомиться с ними можно по этому линку.

Olaplex настаивает, что ее продукция "безопасна и эффективна", что подтверждают "результаты независимых сторонних лабораторных испытаний". В частности, об этом рассказала генеральный директор компании Джуэ Вонг в своем видеообращении в Twitter.

A message from OLAPLEX CEO JuE Wong: OLAPLEX products do not cause hair loss or breakage they are safe and effective We have publicly released test results from independent 3rd party labs going beyond industry standards. We have full confidence in the safety of our products . pic.twitter.com/yJwWFHOfXH