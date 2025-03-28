Популярний напій може спричинити зупинку серця: є у всіх магазинах

Що відомо про енергетики?

Дослідження, опубліковане в "Journal of the American Heart Association", показало, що вживання навіть однієї банки енергетичного напою може спричинити значне підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень протягом кількох годин.

Інше дослідження, проведене Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA), підтвердило, що високі дози кофеїну, що містяться в енергетиках, можуть призвести до порушення серцевого ритму, особливо у людей з уже наявними серцевими захворюваннями.

Також, є інформація про те, що часте вживання енергетиків може призводити до підвищеного тромбоутворення, що є небезпечним для роботи серця.

Чому енергетики такі небезпечні?

Основною причиною негативного впливу енергетиків є їхній склад. Високий вміст кофеїну, таурину, гуарани та інших стимуляторів змушує серце працювати в режимі підвищеного навантаження.

Це може призвести до порушення серцевого ритму (аритмії), підвищення артеріального тиску, звуження судин та збільшення ризику тромбоутворення.

Особливо обережними з енергетиками слід бути людям з серцево-судинними захворюваннями, підліткам та молоді, вагітним та годуючим жінкам, а також тим, хто приймає певні лікарські препарати.

Для підвищення бадьорості краще використовувати здорові альтернативи, такі як здоровий сон, збалансоване харчування, фізична активність та натуральні напої (чай, кава).

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