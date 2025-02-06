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Популярний актор сказав, що думає про артистів, які зрадили Україну

Сергій Мітрюшин (фото: пресслужба СТБ)
Автор: Катерина Собкова

Українські актори та співаки, які зрадили країну під час війни, повинні бути готовими відповідати за свою позицію і свої дії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав популярний актор Сергій Мітрюшин, відомий за серіалами "Тут і тепер", "Кохання та полумʼя", "Парочка слідчих" та іншими.

Зокрема, говорячи про українських артистів, які під час повномасштабної війни виїхали у РФ, він наголосив, що "зрадників не люблять ніде".

"Я вважаю, що кожна людина має право обирати свій шлях, але водночас повинна бути готова нести відповідальність за свої дії. Історія неодноразово доводила - зрадників не люблять ніде", - сказав він.

Також для Сергія неприйнятна позиція українських артистів, які залишилися працювати в Росії під час війни.

"Це пряме ігнорування агресії, яку ця країна здійснює проти нашого народу. Їхні дії - це не лише вибір, але й позиція, яка свідчить про відсутність поваги до власної Батьківщини", - додав він.

Не лишив актор поза увагою  і тих українських знаменитостей, які виїхали до Європи чи США. На його думку, "кожну ситуацію потрібно оцінювати індивідуально".

"Якщо артист використовує свої можливості для підтримки України - займається творчістю, збирає кошти, привертає увагу до війни та наших реалій - це гідно поваги. Але якщо після виїзду людина демонструє байдужість, уникає теми війни або не робить жодних зусиль, щоб підтримати країну в цей складний час, це зовсім інша справа і викликає багато питань", - наголосив Мітрюшин.

 

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