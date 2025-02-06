Популярный актер сказал, что думает об артистах, которые предали Украину

В частности, говоря об украинских артистах, которые во время полномасштабной войны выехали в РФ, он отметил, что "предателей не любят нигде".

"Я считаю, что каждый человек имеет право выбирать свой путь, но в то же время должен быть готов нести ответственность за свои действия. История неоднократно доказывала - предателей не любят нигде", - сказал он.

Также для Сергея неприемлема позиция украинских артистов, которые остались работать в России во время войны.

"Это прямое игнорирование агрессии, которую эта страна осуществляет против нашего народа. Их действия - это не только выбор, но и позиция, которая свидетельствует об отсутствии уважения к собственной Родине", - добавил он.

Не оставил актер без внимания и тех украинских знаменитостей, которые выехали в Европу или США. По его мнению, "каждую ситуацию нужно оценивать индивидуально".

"Если артист использует свои возможности для поддержки Украины - занимается творчеством, собирает средства, привлекает внимание к войне и нашим реалиям - это достойно уважения. Но если после выезда человек демонстрирует равнодушие, избегает темы войны или не делает никаких усилий, чтобы поддержать страну в это сложное время, это совсем другое дело и вызывает много вопросов", - подчеркнул Митрюшин.