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Популярні марки смартфонів заморозили на шість годин: результат експерименту дивує

Топові смартфони від Apple, Samsung та Google заморозили на шість годин (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Блогер вирішив провести експеримент на міцність в умовах заморожування, щоб визначити, наскільки стійкі до холоду iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra та Pixel 8 Pro. Ці смартфони мають захист від пилу і вологи, що означає, що вони здатні витримувати занурення у воду на глибину до одного метра протягом півтори години і більше. Але що буде, якщо вони впадуть у замерзлу водойму?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал блогера TechDroider.

Результати експерименту

Для з'ясування цього було проведено тест на заморозку, під час якого три нові смартфони були занурені у воду та поміщені у морозильник на шість годин.

Автор відеоролика особливо турбувався про можливе тріскання скла в одного з пристроїв через перепади температур, однак коли пристрої були витягнуті з льоду, їх корпуси та екрани залишилися неушкодженими.

Залишалося переконатися у працездатності. Відразу після розморожування у камер виникли проблеми із засвіченням та відблисками, тому автор вирішив дати їм годину, щоб висохнути. Після цього всі три смартфони функціонували без нарікань: не було виявлено проблем із камерами, екранами та динаміками.

Звичайно, це не означає, що варто активно піддавати смартфони впливу крижаної води. Проте тест підтверджує, що сучасні флагманські пристрої цілком здатні пережити такі непередбачені ситуації.

 

Нагадаємо, що YouTube-блогер порівняв усі три флагмани Samsung Galaxy S24.

У нас також є матеріал про порівняння швидкості роботи iPhone 15 Pro Max та Galaxy S23 Ultra.

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