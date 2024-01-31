Популярные марки смартфонов заморозили на шесть часов: результат эксперимента удивляет

Результаты эксперимента

Для выяснения этого был проведен тест на заморозку, в ходе которого три новых смартфона были погружены в воду и помещены в морозильник на шесть часов.

Автор видеоролика особенно беспокоился о возможном тресканье стекла у одного из устройств из-за перепадов температур, однако, когда устройства были извлечены изо льда, их корпусы и экраны остались неповрежденными.

Оставалось убедиться в работоспособности. Сразу после разморозки у камер возникли проблемы с засветкой и бликами, поэтому автор решил дать им час, чтобы высохнуть. После этого все три смартфона функционировали без нареканий: не было выявлено проблем с камерами, экранами и динамиками.

Естественно, это не означает, что стоит активно подвергать смартфоны воздействию ледяной воды. Однако тест подтверждает, что современные флагманские устройства вполне способны пережить подобные непредвиденные ситуации.