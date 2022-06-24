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Эта популярная витаминная добавка может провоцировать рак легких

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Пятница 24 июня 2022 09:48
Эта популярная витаминная добавка может провоцировать рак легких Этот витамин следует принимать с осторожностью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пищевые добавки очень распространены и обещают вам поддерживать здоровье. На самом деле, данные свидетельствуют о том, что некоторые из них могут принести больше вреда, чем пользы.

Одно обсервационное исследование показало, что популярная витаминная добавка была связана с 40% повышением риска развития рака легких, пишет Express.

БАДы - это не панацея

Многие БАДы могут принести больше вреда, чем пользы, хотя результаты исследований неоднозначны.

Эта двойственность прослеживается в исследованиях, изучающих связь между добавками витамина В12 и риском развития рака.

Управление пищевых добавок (ODS) обнаружило некоторые тревожные сигналы.

Обсервационное исследование - это когда исследователи изучают эффект какого-либо вида вмешательства, риска, диагностического теста или лечения, не пытаясь манипулировать тем, кто подвергается или не подвергается воздействию.

Исследователи изучили связь между длительным приемом дополнительных витаминов группы В и риском развития рака легких.

Что выяснили исследователи

Они обнаружили, что употребление не менее 55 мкг дополнительного витамина В12 в день в течение в среднем 10 лет было связано с 40% повышением риска развития рака легких у мужчин.

Однако исследование не выявило никакой связи между дополнительным приемом витамина В12 и риском развития рака у женщин.

Важно отметить, что некоторые данные наблюдений не показывают никакой связи между высокими концентрациями или потреблением витамина В12 и повышенным риском некоторых видов рака.

Например, более высокое потребление витамина В12 или концентрация в сыворотке крови не были связаны с повышенным риском развития рака поджелудочной железы в одном исследовании.

Клинические испытания подтверждают отсутствие связи между повышенным потреблением витамина В12 и риском развития рака.

Например, метаанализ 18 рандомизированных контролируемых исследований в которых приняли участие 74 498 человек, показал, что добавки, содержащие витамины группы В, в том числе витамин В12 от 20 до 2000 мкг/сут, практически не влияли на заболеваемость раком, смертность от рака или смертность от всех причин в течение периода наблюдения 2 до 7,3 лет.

Но старайтесь получать необходимые витамины из еды, а не БАДов.

"Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина В12 из своего рациона", - говорят медики.

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А еще мы давали список продуктов, которые в доме должны быть всегда.

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