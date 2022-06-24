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Ця популярна вітамінна добавка може провокувати рак легенів

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П'ятниця 24 червня 2022 09:48
Ця популярна вітамінна добавка може провокувати рак легенів Цей вітамін слід приймати з обережністю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Харчові добавки дуже поширені і обіцяють вам підтримувати здоров'я. Насправді, дані свідчать про те, що деякі з них можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Одне обсерваційне дослідження показало, що популярна вітамінна добавка була пов'язана з 40% підвищенням ризику розвитку раку легенів, пише Express.

БАДи - це не панацея

Багато БАДи можуть принести більше шкоди, ніж користі, хоча результати досліджень неоднозначні.

Ця подвійність простежується в дослідженнях, що вивчають зв'язок між добавками вітаміну В12 і ризиком розвитку раку.

Управління харчових добавок (ODS) виявило деякі тривожні сигнали.

Обсерваційне дослідження - це коли дослідники вивчають ефект будь-якого виду втручання, ризику, діагностичного тесту або лікування, не намагаючись маніпулювати тим, хто піддається або не піддається впливу.

Дослідники вивчили зв'язок між тривалим прийомом додаткових вітамінів групи В і ризиком розвитку раку легенів.

Що з'ясували дослідники

Вони виявили, що вживання не менше 55 мкг додаткового вітаміну В12 в день протягом в середньому 10 років було пов'язано з 40% підвищенням ризику розвитку раку легенів у чоловіків.

Однак дослідження не виявило ніякого зв'язку між додатковим прийомом вітаміну В12 і ризиком розвитку раку у жінок.

Важливо відзначити, що деякі дані спостережень не показують ніякого зв'язку між високими концентраціями або споживанням вітаміну В12 і підвищеним ризиком деяких видів раку.

Наприклад, більш високе споживання вітаміну В12 або концентрація в сироватці крові не були пов'язані з підвищеним ризиком розвитку раку підшлункової залози в одному дослідженні.

Клінічні випробування підтверджують відсутність зв'язку між підвищеним споживанням вітаміну В12 і ризиком розвитку раку.

Наприклад, метааналіз 18 рандомізованих контрольованих досліджень в яких взяли участь 74 498 осіб, показав, що добавки, що містять вітаміни групи B, в тому числі вітамін В12 від 20 до 2000 мкг/добу, практично не впливали на захворюваність на рак, смертність від раку або смертність від усіх причин протягом періоду спостереження 2 до 7,3 років.

Але намагайтеся отримувати необхідні вітаміни з їжі, а не БАДів.

"Якщо ви їсте м'ясо, рибу або молочні продукти, ви повинні отримувати достатню кількість вітаміну В12 зі свого раціону", - кажуть медики.

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