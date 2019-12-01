Популярная украинская певица попала в ДТП: все подробности

Известная украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которая прославилась благодаря хиту "Охрана, отмена", попала в ДТП когда возвращалась после концерта в Одессе. О происшествии артистка сообщила в социальной сети Instagram.

Девушка признается, что подобный случай с ней произошел впервые. "Впервые в моей жизни это случилось. Я попала в аварию", - поделилась артистка в stories.

Джерри Хейл попала в ДТП - что случилось

По словам исполнительницы, в авто врезалась другая машина. Звезда также признается, что предчувствовала ДТП задолго до того, как оно произошло. К счастью, обошлось без последствий.

Джерри Хейл (фото: instagram.com/thejerryheil)