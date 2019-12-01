Популярна українська співачка потрапила в ДТП: усі подробиці

Відома українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка прославилася завдяки хіту "Охрана, отмена", потрапила в ДТП коли поверталася після концерту в Одесі. Про подію артистка повідомила в соціальній мережі Instagram.

Дівчина зізнається, що подібний випадок з нею стався вперше. "Вперше в моєму житті це сталося. Я потрапила в аварію", - поділилася артистка stories.

Джеррі Хейл потрапила в ДТП - що трапилося

За словами виконавиці, в авто врізалася інша машина. Зірка також зізнається, що передчувала ДТП задовго до того, як воно відбулося. На щастя, обійшлося без наслідків.

Джеррі Хейл (фото: instagram.com/thejerryheil)