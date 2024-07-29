Популярна українська блогерка, розповіла, чому не називає суми своїх заробітків

Українська блогерка та учасниця 11-го сезону шоу "МастерШеф" Даша Євтух, яка нещодавно прокоментувала вибір імені для доньки, цього разу висловилася на тему фінансів. Вона пояснила, чому не хоче розсекречувати цифри своїх доходів.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки соцмереж Славі Дьоміну розповідає, що про це відомо.
Даша не вважає за потрібне, аби люди знали подробиці її фінансового становища.
"Про свої заробітки на жодному з інтерв'ю я не говорю. Я не вважаю, що це потрібно знати людям. Я не хочу говорити, скільки заробляю", - каже вона.
Тим не менше, інфлюенсерка не приховує джерела, з яких отримує кошти, - це реклама в Instagram та перегляди на YouTube.
"Я маю заробіток з реклами в Instagram. На YouTube я виставляю контент не постійно, але, якби я робила це на регулярній основі, то перегляди і заробітки були б зовсім іншими. В мене там вже майже 100 тисяч підписників. А так, перегляди невеликі й заробіток теж", - ділиться вона.
Окрім того, блогерка пригадала одну неприємну ситуацію після якої зрозуміла, що не готова відкривати підписникам інформацію щодо рівня заробітків.
"Я вважаю, що це моє право - не говорити. Наприклад, коли я зробила донат і показала це в соцмережах, то люди почали говорити не слова підтримки чи слідувати моєму прикладу, а почали одразу говорити, скільки я заробляю. Писали мені: "Позич грошей". Тобто люди зацікавлені з іншої сторони, з неприємної мені. Якби ставлення було б інше, можливо, тоді я б була більш відкритою", - озвучила подробиці вона.
Дівчина стала зіркою у TikTok, де показує моменти свого життя у селі. Вона підкорила юзерів простотою та абсолютною щирістю. Також брала участь в 11 сезоні проєкту "МастерШеф".
Нещодавно вийшла заміж. Її обранцем став полтавський підприємець та депутат районної ради Олександр Глазов. У пари народилася донька Феміда.
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