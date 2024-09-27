Популярна співачка таємно вийшла заміж за гіда болотами: подробиці церемонії та роману

Так, місяць тому стало відомо про нового бойфренда Лани Дель Рей, і цей союз буквально підірвав інтернет. Співачку запідозрили у стосунках із гідом болотами і місцями проживання алігаторів Джеремі Дюфреном.

Шанувальників бентежило все: від незвичайної професії чоловіка до його зовнішності та значної різниці у віці - йому 56, а їй 39. Спочатку Лана публічно заперечувала роман, а потім несподівано з'явилася з Джеремі на публіці, не роблячи зайвих заяв.

Тепер стало відомо, що пара вже стала чоловіком і дружиною! Видання Daily Mail опублікувало ексклюзивні фотографії церемонії, зроблені, імовірно, з вертольота.

Пара обмінялася клятвами біля водойм у Дез Аллеманді, штат Луїзіана - прямо на протоці, де Дюфрен проводить свої знамениті екскурсії на човнах. На знімках щаслива співачка, одягнена в елегантну весільну сукню з букетом у руках, йде до вівтаря під руку з батьком, Робертом Грантом.

Потім молодята з'являються біля білосніжних наметів. Лана, в мереживній сукні до підлоги і з волоссям, зібраним у високий хвіст із блакитною стрічкою, випромінювала радість і щастя.

Відомо, що на захід зібралася вся сім'я знаменитості, про зіркових гостей поки нічого не відомо.

Зазначимо, що обранець виконавиці - корінний житель Луїзіани, який раніше був одружений і є батьком трьох дітей. Цей шлюб для нього став другим, тоді як для Лани Дель Рей - першим.

Раніше співачка розповідала, що була заручена тричі, але щоразу припиняла стосунки до весілля.