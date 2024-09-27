Популярная певица тайно вышла замуж за гида по болотам: подробности церемонии и романа

Так, месяц назад стало известно о новом бойфренде Ланы Дель Рей, и этот союз буквально взорвал интернет. Певицу заподозрили в отношениях с гидом по болотам и местам обитания аллигаторов Джереми Дюфреном.

Поклонников смущало все: от необычной профессии мужчины до его внешности и значительной разницы в возрасте - ему 56, а ей 39. Сначала Лана публично отрицала роман, а потом неожиданно появилась с Джереми на публике, не делая лишних заявлений.

Лана дель Рей Марио вылечение путешествия Jeremy Dufrene в Лос-Анджелесе после rumors of their relationship surfaced in August. В 2010 году в 1999 году в 1998 году в Нью-Орлеане скончался случай. pic.twitter.com/OXCMYr0MGD — Gossip In 60 Mins (@GossipIn60Mins) September 27, 2024

Теперь стало известно, что пара уже стала мужем и женой! Издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные фотографии церемонии, сделанные, предположительно, с вертолета.

Пара обменялась клятвами у водоемов в Дез Аллеманде, штат Луизиана - прямо на проливе, где Дюфрен проводит свои знаменитые экскурсии на лодках. На снимках счастливая певица, одетая в элегантное свадебное платье с букетом в руках, идет к алтарю под руку с отцом, Робертом Грантом.

A video через Lana Del Rey's wedding yesterday! pic.twitter.com/TFMCG6y6VN — LDR Crave (@LDRCRAVE) September 27, 2024

Затем молодожены появляются у белоснежных палаток. Лана, в кружевном платье до пола и с волосами, собранными в высокий хвост с голубой лентой, излучала радость и счастье.

Lana Del Rey и Jeremy Dufrene офисно лежал несчастный день (Тюрзам 9/26)



: https://t.co/F5uiSD4nvk pic.twitter.com/VyP5sinBlI — Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) September 27, 2024

Известно, что на мероприятие собралась вся семья знаменитости, о звездных гостях пока ничего не известно.

Отметим, что избранник исполнительницы - коренной житель Луизианы, который ранее был женат и является отцом троих детей. Этот брак для него стал вторым, тогда как для Ланы Дель Рей - первым.

Ранее певица рассказывала, что была помолвлена трижды, но каждый раз прекращала отношения до свадьбы.