Популярная певица тайно вышла замуж за гида по болотам: подробности церемонии и романа

Так, месяц назад стало известно о новом бойфренде Ланы Дель Рей, и этот союз буквально взорвал интернет. Певицу заподозрили в отношениях с гидом по болотам и местам обитания аллигаторов Джереми Дюфреном.

Поклонников смущало все: от необычной профессии мужчины до его внешности и значительной разницы в возрасте - ему 56, а ей 39. Сначала Лана публично отрицала роман, а потом неожиданно появилась с Джереми на публике, не делая лишних заявлений.

