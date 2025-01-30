Популярна співачка прямо сказала, що думає про зірок, які бояться виступати для військових біля лінії фронту

Вона зазначила, що це абсолютно нормально, якщо є страх туди їздити. Водночас вона наголосила, що необхідно робити хоча б щось, щоб наблизити нашу перемогу.

"Страх - це абсолютно нормальне явище, я не хочу засуджувати тих, хто боїться їхати в зону бойових дій. Якщо ця людина робить щось для війська, для перемоги в тилу, тобто продуктивна в тилу (закриває збори, сприяє допомозі війську) - то це вже добре", - наголосила Абіє.

Артистка вважає, що таких зірок не потрібно "списувати" з рахунків. Також можуть бути й інші причини.

"Кожен робить свій вибір, спираючись на свої відчуття, на свої обов'язки. Може, хтось не їде, бо боїться не тільки за своє життя, а за життя тих, хто від нього залежить. І це теж важливо розуміти. Я проти кенселінгу в цьому випадку. Тому я за те, щоб кожен був продуктивним на своєму місці. Але якщо ми можемо робити більше, то закликаю всіх це робити. Однак це вибір кожного", - підсумувала учасниця Нацвідбору.



Абіє з військовими (фото: instagram.com/abiye.official)

Хто така Абіє і що означає її псевдонім

Справжнє ім'я співачки Абіє - Наталія Шевченко. Дівчині 26 років, і вона вже близько 8 років будує кар'єру співачки.

Виступати вона почала під незвичним псевдонімом "Абіє". Це дуже давнє українське слово, яке Наталя знайшла в словнику ще коли навчалася в школі. Воно означає "несподівано", "знову", "раптом".

"Важко сказати, в яких текстах воно вживалося і як його вживати зараз, але тоді мене воно настільки захопило, що я відчула якийсь такий резонанс. Мені імпонує це явище, яке виникає раптово, триває і знову виникає з нічого. Якось я собі так намалювала це. Правильного наголосу ми не знаємо, але я називаю себе АбІє", - поділилася артистка.

Також співачка випустила кілька пісень у дуеті: з військовослужбовцем-репером Артемом Лоїком і BRYKULETS.

Після 24 лютого 2022 року дівчина поєднує творчість і волонтерство. Крім того, вона їздить із концертами для військових у гарячі точки України: у Харківську, Херсонську та Запорізьку області.



Співачка волонтерить і виступає для військових (фото: instagram.com/abiye.official)