Популярная певица прямо сказала, что думает о звездах, которые боятся выступать для военных возле линии фронта

Она отметила, что это абсолютно нормально, если есть страх туда ездить. В то же время она подчеркнула, что необходимо делать хотя бы что-то, чтобы приблизить нашу победу.

"Страх - это абсолютно нормальное явление, я не хочу осуждать тех, кто боится ехать в зону боевых действий. Если этот человек делает что-то для войска, для победы в тылу, то есть продуктивен в тылу (закрывает сборы, способствует помощи войску) - то это уже хорошо", - подчеркнула Абие.

Артистка считает, что таких звезд не нужно "списывать" со счетов. Также могут быть и другие причины.

"Каждый делает свой выбор, опираясь на свои ощущения, на свои обязанности. Может, кто-то не едет, потому что боится не только за свою жизнь, а за жизнь тех, кто от него зависит. И это тоже важно понимать. Я против кенселинга в этом случае. Поэтому я за то, чтобы каждый был продуктивен на своем месте. Но если мы можем делать больше, то призываю всех это делать. Однако это выбор каждого", - подытожила участница Нацотбора.



Абие с военными (фото: instagram.com/abiye.official)

Кто такая Абие и что значит ее псевдоним

Настоящее имя певицы Абие - Наталья Шевченко. Девушке 26 лет, и она уже около 8 лет строит карьеру певицы.

Выступать она начала под необычным псевдонимом "Абие". Это очень древнее украинское слово, которое Наталья нашла в словаре еще когда училась в школе. Оно означает "неожиданно", "снова", "вдруг".

"Трудно сказать, в каких текстах оно употреблялось и как его употреблять сейчас, но тогда меня оно настолько захватило, что я почувствовала какой-то такой резонанс. Мне импонирует это явление, которое возникает внезапно, продолжается и снова возникает из ничего. Как-то я себе так нарисовала это. Правильного ударения мы не знаем, но я называю себя АбИе", - поделилась артистка.

Также певица выпустила несколько песен в дуете: с военнослужащим-репером Артемом Лоиком и BRYKULETS.

После 24 февраля 2022 года девушка совмещает творчество и волонтерство. Кроме того, она ездит с концертами для военных в горячие точки Украины: в Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области.



Певица волонтерит и выступает для военных (фото: instagram.com/abiye.official)