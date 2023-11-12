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Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо

Неділя 12 листопада 2023 08:43
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Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)
Автор: Іванна Пашкевич

29-річна Луана Андраде, відома модель та інфлюенсерка у Бразилії, пішла з життя після хірургічного втручання, під час якого їй проводили процедуру ліпосакції для видалення жиру в ділянці коліна.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Бразильська модель померла після пластичної операції

Через кілька годин після початку операції у Луани сталася тромбоемболія легеневої артерії.

Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо

Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)

Медичний огляд виявив великий тромбоз, і хоча тривалий час модель проходила лікування, її серце, на жаль, не змогло витримати.

Для дівчини це був перший досвід пластичної хірургії.

До слова, у Бразилії Андраде користувалася величезною популярністю, виступаючи в якості телезірки, моделі та блогерки.

Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо

Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо

Популярна бразильська блогерка померла від естетичної процедури: що відомо

Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)

Її життям цікавилися понад 500 тисяч осіб, і їй приписували дружні стосунки з професійним бразильським футболістом Неймаром.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російську музику, виселили з готелю.

Також Alyona Alyona згадала, як у дитинстві її булили батьки через зайву вагу.

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