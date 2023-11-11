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Витягли прямо з басейну. Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російську музику, виселили з готелю

Субота 11 листопада 2023 22:32
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Витягли прямо з басейну. Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російську музику, виселили з готелю Вікторія Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальну київську блогерку Вікторію (Анну) Краснову, яка днями роз'їжджала під російські пісні площею Ринок у Львові, виселили з готелю.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Київську блогерку вигнали з готелю

У своєму блозі Вікторія зауважила, що її вигнали з Emily Resort, який знаходиться у Винниках, "прямо з басейну і з мокрою головою".

Витягли прямо з басейну. Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російську музику, виселили з готелю

Вікторія Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)

"Мене виселили...прям з басейну...прям з мокрою головою, ну що ж", - повідомила блогерка.

Це сталося після того, як хтось з підписників дівчини звернувся до адміністрації готелю з проханням виселити її.

Витягли прямо з басейну. Скандальну блогерку, яка каталася Львовом під російську музику, виселили з готелю

Вікторія Краснова (фото: instagram.com/ta.samaya.devill)

Схоже, вони дослухалися, заявивши, що Девіл більше не може зупинятися в їхньому комплексі.

Нагадаємо, раніше Краснова хизувалась, що може їздити Києвом у комендантську годину та в’їжджати на Південний міст за спеціальними перепустками.

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