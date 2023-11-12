Популярная бразильская блогерша умерла от эстетической процедуры: что известно

29-летняя Луана Андраде, известная модель и инфлюэнсер в Бразилии, ушла из жизни после хирургического вмешательства, во время которого ей проводили процедуру липосакции для удаления жира в области колена.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail .

Бразильская модель скончалась после пластической операции

Через несколько часов после начала операции у Луаны произошла тромбоэмболия легочной артерии.

Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)

Медицинский осмотр обнаружил большой тромбоз, и хотя долгое время модель проходила лечение, ее сердце, к сожалению, не смогло выдержать.

Для девушки это был первый опыт пластической хирургии.

К слову, в Бразилии Андраде пользовалась огромной популярностью, выступая в качестве телезвезды, модели и блогерши.

Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)

Ее жизнью интересовались более 500 тысяч человек, и ей приписывали дружеские отношения с профессиональным бразильским футболистом Неймаром.