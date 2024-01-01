Популярная актриса ответила на упреки, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

Звезда сериала "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук ответила на упреки хейтеров, что ее муж, народный депутат Александр Божков, не защищает Украину от российских оккупантов на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Алины Доротюк.

Анна Саливанчук ответила хейтерам

По словам артистки, она никогда не читает комментарии под своими постами, и ей неважно, что пишут о ее избраннике.

Также звезда уточнила, что народным депутатом он стал только на второй месяц войны.

Анна Саливанчук с семьей (фото: instagram.com/salivanchuk.ann)

"Он целыми днями работает. Я ничего не зарабатывала вообще полгода. Все шло только на ВСУ. Я никогда у него не спрашиваю об их разговорах там. Не каждый мужчина на войне может делать свое дело. Не каждому нужно воевать. Многие люди которые здесь, могут сделать много пользы для тех, кто там", - пояснила Анна.

Также знаменитость добавила, что была уверена в том, что актер Андрей Фединчик вступит в ряды ВСУ, поскольку он всегда был очень смелым.

"Я была уверена, что мой однокурсник Андрей Фединчик пойдет воевать. Он всегда был такой мужик. Потому что это такой человек. Ему по-другому нельзя", - сказала Саливанчук.

А люди, говорит она, которые не разбираются в военном деле, из-за своего страха могут подставить своего побратима, и просто убежать.

Напомним, Саливанчук состоит в браке с Александром Божковым уже девять лет.

Супруги воспитывают двух сыновей.